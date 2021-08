Green pass, Confesercenti: 'Il 47% degli italiani lo ha già, ma il 21% non lo vuole fare' (Di martedì 3 agosto 2021) Il Green pass 'divide l'opinione pubblica italiana, ma in pochi vi rinunciano'. E' ciò che emerge da un sondaggio Swg per Confesercenti, secondo cui 'il 47% degli intervistati se l'è già procurato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Il'divide l'opinione pubblica italiana, ma in pochi vi rinunciano'. E' ciò che emerge da un sondaggio Swg per, secondo cui 'il 47%intervistati se l'è già procurato ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - BracciIvana : RT @scipione_publio: Sono stato a nozze domenica 25 luglio, tutti con green pass, accessi controllati etc. Dopo 5 giorni ho iniziato con fe… - ldigiov : RT @FmMosca: @Gra_Gass No. Basta comunicarlo prima … IO FIRMO PER IL GREEN PASS E NON PER VACCINARMI e depositare la dichiarazione. -