Green Pass, come ottenerlo: cosa fare se non vi è arrivato (Di martedì 3 agosto 2021) Il Green Pass a breve diventerà obbligatorio in molti luoghi. Purtroppo però alcuni cittadini non l'hanno ancora ricevuto. Ecco cosa fare. Certificazione Verde (AdobeStock)Il Green Pass sta per diventare obbligatorio in diversi luoghi pubblici. In tanti in queste ultime settimane si sono vaccinati per provare a ricevere il permesso in tempo per le vacanze o per altro. Purtroppo però alcuni rallentamenti stanno causando dei disagi ai cittadini che non riescono a ricevere in tempo la certificazione. Proprio per questo da oggi è possibile riuscire ad ottenere l'Authcode del ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass e lavoro sindacati da Draghi L'estensione del green pass ai trasporti a lunga percorrenza - treni, aerei, navi, traghetti - ma anche il piano per la riapertura delle scuole con l'incognita dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti. Prima del ...

Rsa, visite per i parenti ma solo con il green pass Via libera alle visite nelle Rsa ma con un rigido protocollo di sicurezza e obbligo di green pass. Con una circolare emanata dal ministero della Salute alle regioni si apre alla possibilità di visitare parenti ed amici nelle strutture per anziani e disabili 7 giorni su 7 per un massimo ...

Green pass, guida definitiva in vista del 6 agosto: come trovare il codice LA NAZIONE Via Dantis fa tappa a Castelnuovo Giochi di luce con le opere di Dorè Per la prima volta per accedere all’area teatro si dovrà esibire il green pass, per attestare l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid-19 o l’aver eseguito un tampone con esito negativo delle ...

Green pass per i lavoratori, i sindacati frenano il governo: rischio discriminazione L’obiettivo del governo, sotteso all’incontro, era quello di ottenere un sostanziale via libera dei rappresentanti dei lavoratori all’obbligo di esibire il green pass per entrare nelle aziende. Una ...

