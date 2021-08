Green Pass a tappe: sì al ristorante, ma ancora non in azienda e a scuola (Di martedì 3 agosto 2021) Per il presidente del Consiglio Mario Draghi «sono pochi i lavoratori che si sono vaccinati». Per questo motivo ieri il premier ha convocato i segretari di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi per chiedere un parere su come procedere, senza per forza arrivare a imporre a tutti la vaccinazione obbligatoria. «Nessuna preclusione verso il Green Pass», hanno spiegato i tre leader al termine dell’incontro, ma la sua introduzione sui luoghi di lavoro non deve far scattare automaticamente l’obbligo di vaccinazione, non dovrà portare a licenziamenti, né essere discriminatoria o portare a demansionamenti o sospensioni di stipendio. Ma se il governo vuole modificare i ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) Per il presidente del Consiglio Mario Draghi «sono pochi i lavoratori che si sono vaccinati». Per questo motivo ieri il premier ha convocato i segretari di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi per chiedere un parere su come procedere, senza per forza arrivare a imporre a tutti la vaccinazione obbligatoria. «Nessuna preclusione verso il», hanno spiegato i tre leader al termine dell’incontro, ma la sua introduzione sui luoghi di lavoro non deve far scattare automaticamente l’obbligo di vaccinazione, non dovrà portare a licenziamenti, né essere discriminatoria o portare a demansionamenti o sospensioni di stipendio. Ma se il governo vuole modificare i ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Contro il Green Pass, una prospettiva libertaria Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Giacomo Messina e Fabrizio Ferrari, di Students for Liberty Italy Da quando si è iniziato a discutere seriamente di Green Pass, il mondo liberale pare essersi diviso in due fazioni: da un lato, la maggioranza, che ritiene il Green Pass uno strumento non solo compatibile con, ma ...

Malato di Covid per gli esami, negativo per i tamponi: resta senza Green Pass ADRIA - Il Covid , di cui peraltro non si è mai ufficialmente ammalato, e la burocrazia gli stanno guastando la vita. Dopo aver percorso tutte le strade, il 57enne adriese Fabio Roccato ha deciso di ...

Green pass, come averlo con e senza codice il Resto del Carlino Notizie Reti: ClarisNet 3.8.2021 - 11:46Green pass: il 47% degli italiani lo ha già e il 20% sta per farlo. 21% resiste all'idea di procurarselo ...

Le farmacie: "Green pass, è un assalto" Il boom di richieste è iniziato prima dell’obbligatorietà. "Anche molti giovani non riescono a scaricarlo e chiedono a noi" ...

