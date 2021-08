Grande Fratello, ricordate Nando? Che fine ha fatto dopo la carriera a luci rosse (Di martedì 3 agosto 2021) Al Grande Fratello aveva ottenuto la notorietà, poi sono arrivati i film a luci rosse, ma oggi che cosa fa Nando Colelli? Scopriamolo insieme. È stato uno dei concorrenti più amati dell’edizione del Grande Fratello 11: dopo il reality Nando ha intrapreso la strada del porno, facendosi strada come attore a luci rosse. Ma che cosa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 3 agosto 2021) Alaveva ottenuto la notorietà, poi sono arrivati i film a, ma oggi che cosa faColelli? Scopriamolo insieme. È stato uno dei concorrenti più amati dell’edizione del11:il realityha intrapreso la strada del porno, facendosi strada come attore a. Ma che cosa L'articolo proviene da Leggilo.org.

davidemaggio : #BOOM! #TommasoEletti al Grande Fratello Vip Leggi l'anteprima di - ilboni78 : Oramai il problema d LH sembra essere cosa dice alla radio e n come guida in pista. X alcuni siamo al Grande Fratel… - ilboni78 : @MarianoFroldi @sguia81 Ma infatti dovresti giudicare il pilota n il personaggio, n siamo al grande fratello. - KavanaghAmber : RT @gieffepparo: GIUCAS CASELLA AL GRANDE FRATELLO VIP 6! NON AVETE IDEA DA QUANTI ANNI STAVO ASPETTANDO QUESTA NOTIZIA - ValeryMell1 : RT @BenedettaFrucci: Perfino la Lega con Ostellari spinge per trattare in agosto il ddlZan. E si chiede cosa stia aspettando il Pd. Ve lo d… -