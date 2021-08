Governo diviso sul Green pass a scuola e al lavoro

(Di martedì 3 agosto 2021) Ieri l'incontro del Premier con i sindacati che si sono detti disponibili all'introduzione delobbligatorio sulma a una condizione: che non sia discriminatorio, in poche parole che ...

Advertising

fattoquotidiano : La maggioranza litiga e le decisioni slittano. Nel governo, c’è chi parla addirittura di un rinvio di un’altra sett… - ciolonap : RT @fattoquotidiano: La maggioranza litiga e le decisioni slittano. Nel governo, c’è chi parla addirittura di un rinvio di un’altra settima… - Stef77359537 : Rinvii su rinvii... - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: La maggioranza litiga e le decisioni slittano. Nel governo, c’è chi parla addirittura di un rinvio di un’altra settima… - AdriMCMLXI : RT @fattoquotidiano: La maggioranza litiga e le decisioni slittano. Nel governo, c’è chi parla addirittura di un rinvio di un’altra settima… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo diviso

Il Fatto Quotidiano

Ieri l'incontro del Premier con i sindacati che si sono detti disponibili all'introduzione del Green pass obbligatorio sul lavoro ma a una condizione: che non sia discriminatorio, in poche parole che ...Il programma,in dieci punti, prevede inizialmente la rapida espansione delle energie rinnovabili ? eolica e solare ?, visto che quella promossa attualmente dalsta procedendo troppo ...Determinante il voto del M5s che, dopo le divisioni, si è ricompattato votando la fiducia. Oggi a Montecitorio è atteso il voto finale per il passaggio del testo in seconda lettura al Senato ...È ripresa a Montecitorio la seduta in Aula, dopo la doppia fiducia in notturna, sulla riforma della giustizia. Si procede all'esame degli ordini del giorno, dalle 19 ci saranno le dichiarazioni e il v ...