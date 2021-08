Godin, futuro incerto: il Cagliari attende la sua decisione (Di martedì 3 agosto 2021) Il Cagliari di Leonardo Semplici non vuole sicuramente ripetere la disastrosa stagione appena passata. Per evitare ciò, serve operare sul mercato. Se da un lato si sta cercando di riprendere Nainggolan, sul fronte uscite tiene banco la questione Diego Godin. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Besiktas sarà in città nella giornata odierna per provare a convincere il centrale uruguagio. Il giocatore non vorrebbe perdere i quattro milioni previsti dal contratto, ma la dirigenza sarda lo ha già mollato. Da un lato Godin vorrebbe rimanere in A per sperare nel Mondiale in Qatar, ma l’unica offerta concreta è quella del club ... Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Ildi Leonardo Semplici non vuole sicuramente ripetere la disastrosa stagione appena passata. Per evitare ciò, serve operare sul mercato. Se da un lato si sta cercando di riprendere Nainggolan, sul fronte uscite tiene banco la questione Diego. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Besiktas sarà in città nella giornata odierna per provare a convincere il centrale uruguagio. Il giocatore non vorrebbe perdere i quattro milioni previsti dal contratto, ma la dirigenza sarda lo ha già mollato. Da un latovorrebbe rimanere in A per sperare nel Mondiale in Qatar, ma l’unica offerta concreta è quella del club ...

