Giustizia, sì per due volte alla fiducia sulla riforma Cartabia alla Camera: il Movimento 5 Stelle si ricompatta, solo 13 assenti al voto (Di martedì 3 agosto 2021) E’ passata ben due volte consecutivamente alla Camera la fiducia (una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge) posta dal governo Draghi sulla riforma del processo penale firmato da Marta Cartabia, con 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina di contrari. La seduta fiume, terminata a notte fonda, ha visto ricompattarsi il Movimento 5 Stelle in cui solo 24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e un voto in dissonanza dal gruppo. Quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) E’ passata ben dueconsecutivamentela(una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge) posta dal governo Draghidel processo penale firmato da Marta, con 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina di contrari. La seduta fiume, terminata a notte fonda, ha vistorsi ilin cui24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e unin dissonanza dal gruppo. Quello ...

Advertising

MatteoRichetti : 41 anni fa la #stragediBologna, in cui persero la vita 85 persone e ne rimasero ferite 200. Una preghiera per tutte… - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - gualtierieurope : Alle 10.25 del #2agosto1980 l’esplosione che sconvolse #Bologna e il Paese intero. Una terribile strage che ha spez… - Domica14 : RT @Ettore_Rosato: Ci aspetta una lunga serata qui a @montecitorio per i due voti di fiducia che metteranno al sicuro la riforma del proces… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Si allunga la lista dei magistrati della procura di #Milano sotto inchiesta: per il caso #Mps, ora anche Baggio, Civar… -