Giustizia | dalla Camera via libera alla riforma Bonafede rivendica il ruolo del M5s | “Alzate le barricate sull’improcedibilità | con noi in maggioranza mai restaurazione”

(Di martedì 3 agosto 2021) “Abbiamo alzato le? Assolutamente sì. Siamo stati gli unici? Orgogliosamente sì. È nel nostro dna essere in trincea per difendere i valori della“. Nell’Aula di Montecitorio è in prima persona l’ex ministro della, Alfonso, a spiegare perché il Movimento 5 stelle deve votare sìdel processo penale. Un discorso in cui il predecessore di Marta Cartabia ha sottolineato come, “grazie al contributo del M5s guidato da Giuseppe Conte“, si sia inciso sul testo originario, cambiando le norme. “Non ci sarà ...

Advertising

amnestyitalia : #Libano A un anno dalla devastante esplosione nel porto di Beirut che provocò 217 morti, oltre 7000 feriti e 300.00… - fattoquotidiano : Una più grave smentita della legittimità della riforma penale proposta dalla Guardasigilli proviene nientemeno che… - 16Ciopa : #inonda ma dove sta la democrazia e la giustizia se un'avventore deve presentare il Green Pass, ma il ristoratore ,… - ladyalia : RT @Serik_tpol: #bonafede mette in chiaro i punti degli emendamenti alla riforma della giustizia sua e agli emendamenti voluti dalla #carta… - Alessan10367914 : RT @AleAllocca: A #Londra continuiamo a chiedere #VeritaPerGiulioRegeni. A 1.500 Km dalla sua Fiumicello ma anche distanti appena 85 Km da… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia dalla

Ma da alcuni commentatori non lontanisensibilità dem il tema del reincarico a Mattarella ...fine anno avrà completato o comunque messo in sicurezza le riforme principali (le due sulla, ...... che anche in questo caso viene descritto come consensuale dai napoletani, e impostoragazza. ... Non so se credere ancora nella. Da quella notte soffro di depressione cronica. Non ho più ...ROMA - "La riforma cambierà, in positivo, la Giustizia. Sono state accolte correzioni importanti nel contrasto alla violenza di genere. Restano però ...Via libera della Camera alla riforma del processo penale. Il disegno di legge delega passa ora all'esame del Senato. L'obiettivo è ridurre del 25% ...