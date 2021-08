Giulia Salemi e Pierpaolo, viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la 'brutta notizia': 'Com'è possibile?' (Di martedì 3 agosto 2021) viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la 'brutta notizia': ' Com'è possibile? '. I Prelemi stanno tornando in Italia, dopo qualche giorno di vacanza a Ibiza. Ma in aeroporto avviene qualcosa di ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021)dida. Ma inla '': ' Com'è? '. I Prelemi stanno tornando in Italia, dopo qualche giorno di vacanza a. Ma inavviene qualcosa di ...

Advertising

fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - Chiaretta863 : RT @austerix22: Dayane sottona vera per Giulia Salemi ?? - mattinodinapoli : #giulia salemi e Pierpaolo, viaggio di ritorno da Ibiza ma in aeroporto la brutta notizia: «Com'è possibile?» - wakeua : RT @austerix22: Dayane sottona vera per Giulia Salemi ?? - LesslieGnz : RT @austerix22: Dayane sottona vera per Giulia Salemi ?? -