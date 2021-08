Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, disaccordo in aeroporto: “La lascio qui” – VIDEO (Di martedì 3 agosto 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno trascorso una vacanza da sogno ad Ibiza, dove hanno anche festeggiato il compleanno di lui: ecco cosa è successo in aeroporto durante il viaggio di ritorno in Italia. La meravigliosa vacanza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ad Ibiza e Formentera è giunta alla fine. La coppia si è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 agosto 2021)hanno trascorso una vacanza da sogno ad Ibiza, dove hanno anche festeggiato il compleanno di lui: ecco cosa è successo indurante il viaggio di ritorno in Italia. La meravigliosa vacanza diad Ibiza e Formentera è giunta alla fine. La coppia si è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - Sabina57269535 : RT @itsnicolecn: Capite che Giulia Salemi ha un fidanzato che in aeroporto in mezzo alla folla urla 'l'oro è qua!', capite perché rimarrò z… - infoitcultura : Giulia Salemi e Pierpaolo, viaggio di ritorno da Ibiza. Ma in aeroporto la brutta notizia: «Com'è possibile?» - Tiziana841 : RT @_happiness_99: 'Ragazzi l'oro è qua, la medaglia d'oro a la Salemi grazie' ?? Il glow up di Giulia che ha trovato un uomo che urlerebbe… - sofblake : RT @_happiness_99: 'Ragazzi l'oro è qua, la medaglia d'oro a la Salemi grazie' ?? Il glow up di Giulia che ha trovato un uomo che urlerebbe… -