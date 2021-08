Giugliano | nascondeva la droga nel materasso | arrestato 50enne IL NOME

zazoomblog : Giugliano nascondeva droga sotto il materasso: arrestato pusher 50enne - #Giugliano #nascondeva #droga #sotto -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano nascondeva

Teleclubitalia.it

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio di cocaina e detenzione a fini di spaccio Carlo Castellano , 50enne di. E' stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un "cliente" poi segnalato alla Prefettura. Bloccato prima che potesse scappare, Castellano è stato trovato in possesso di 65 euro in ...... 2 a Varcaturo, frazione diin Campania. Era tardo pomeriggio e i militari del Nucleo ... chiavi inglesi, pinze e una smerigliatrice ancora rovente che D'Apontein una valigetta ...I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio di cocaina e detenzione a fini di spaccio Carlo Castellano, ...La popolare attrice affida ai social uno straziante messaggio di addio alla cugina morta per sclerodermia: "Come farò senza di te?" ...