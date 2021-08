Giovanni Ciacci difende Todaro e bacchetta Milly Carlucci: “Lui mi ha detto i veri motivi dell’addio a Ballando” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Giovanni Ciacci ha fatto coppia con Raimondo Todaro nell’edizione di Ballando con le Stelle del 2018. Da allora i due hanno stretto un bel legame e sono rimasti grandi amici. Lo stylist appena ha saputo della decisione del ballerino di lasciare Ballando con le Stelle gli ha espresso totale appoggio attraverso dei commenti su Instagram. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Giovanni Ciacci ha rivelato di aver sentito Raimondo in questi giorni così complicati. Todaro avrebbe confessato all’amico i veri motivi di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha fatto coppia con Raimondonell’edizione dicon le Stelle del 2018. Da allora i due hanno stretto un bel legame e sono rimasti grandi amici. Lo stylist appena ha saputo della decisione del ballerino di lasciarecon le Stelle gli ha espresso totale appoggio attraverso dei commenti su Instagram. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo,ha rivelato di aver sentito Raimondo in questi giorni così complicati.avrebbe confessato all’amico idi ...

