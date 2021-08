Giochi Gratis Agosto 2021 annunciati (Di martedì 3 agosto 2021) Come ogni mese sono stati annunciati i Giochi Gratis di Agosto 2021, riservati a tutti gli abbonati per le varie piattaforme, scopriamo insieme di cosa si tratta. Giochi Gratis PlayStation Plus e Now Partiamo dai Giochi PlayStation Plus, i quali saranno disponibili a partire dalla prima settimana di Agosto 2021 e sono: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) Tennis World Tour 2 (PS4) Hunter’s Arena Legends (PS5) Avete dunque ancora una settimana circa di tempo per riscattare i Giochi ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 3 agosto 2021) Come ogni mese sono statidi, riservati a tutti gli abbonati per le varie piattaforme, scopriamo insieme di cosa si tratta.PlayStation Plus e Now Partiamo daiPlayStation Plus, i quali saranno disponibili a partire dalla prima settimana die sono: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) Tennis World Tour 2 (PS4) Hunter’s Arena Legends (PS5) Avete dunque ancora una settimana circa di tempo per riscattare i...

