Gilet gialli e sovranisti di nuovo insieme contro l’Arco di Trionfo impacchettato (Di martedì 3 agosto 2021) “‘Impacchettare l’Arco di Trionfo’: ma è infernale! Fermate rapidamente questo massacro!”, ha twittato domenica sera Florian Philippot, ex delfino di Marine Le Pen, oggi alla guida del partito sovranista Les Patriotes. “l’Arco di Trionfo è un monumento sacro in memoria dei caduti. Non deve essere sfigurato da un sacco per le immondizie gigante”, ha attaccato con gli stessi toni polemici Damien Rieu, intellò del Rassemblement national e star della twittosfera identitaria francese. André Bercoff, giornalista-guru dei Gilet gialli, si è chiesto su Twitter “chi è l’idiota che ha deciso di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 agosto 2021) “‘Impacchettaredi’: ma è infernale! Fermate rapidamente questo massacro!”, ha twittato domenica sera Florian Philippot, ex delfino di Marine Le Pen, oggi alla guida del partito sovranista Les Patriotes. “diè un monumento sacro in memoria dei caduti. Non deve essere sfigurato da un sacco per le immondizie gigante”, ha attaccato con gli stessi toni polemici Damien Rieu, intellò del Rassemblement national e star della twittosfera identitaria francese. André Bercoff, giornalista-guru dei, si è chiesto su Twitter “chi è l’idiota che ha deciso di ...

Advertising

Franco32656300 : RT @luca_biasi: @Misurelli77 Pagati, manifestano senza sapere per cosa. Come i gilet gialli - gbiancia : RT @sulcomplottismo: 1/ A Grenoble, durante la manifestazione di sabato contro il pass sanitario, è apparsa una ghigliottina artigianale ch… - Alessan57680009 : @PoliticaPerJedi @pdnetwork Mi domando come si faccia a dimenticare Bibbiano, l'immigrazione, Parisi, il balcone, i… - AntoninoMi : @nomfup @fnicodemo Certo che gli esponenti del pd che, anziché occuparsi dei disastri nel proprio campo, stanno sem… - sulcomplottismo : 1/ A Grenoble, durante la manifestazione di sabato contro il pass sanitario, è apparsa una ghigliottina artigianale… -