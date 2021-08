Gigi D’Alessio padre per la quinta volta: la compagna Denise Esposito sarebbe incinta. Spunta la foto (Di martedì 3 agosto 2021) Gigi D’Alessio diventerà nuovamente padre. In queste ore è infatti emersa una sorprendente rivelazione sul cantante e sulla sua compagna Denise, che sarebbe incinta. Il settimanale Chi ha diffuso la notizia, mostrando anche una fotografia che ritrae la coppia di futuri genitori intenti a osservare quello che a quanto pare è il pancino della futura mamma. Gigi D’Alessio diventerà padre per la quinta volta: la notizia Pochi istanti fa, sui canali social del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021)diventerà nuovamente. In queste ore è infatti emersa una sorprendente rivelazione sul cantante e sulla sua, che. Il settimanale Chi ha diffuso la notizia, mostrando anche unagrafia che ritrae la coppia di futuri genitori intenti a osservare quello che a quanto pare è il pancino della futura mamma.diventeràper la: la notizia Pochi istanti fa, sui canali social del ...

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Gigi D'Alessio - E' cosa 'e niente - ilCinico_ : Gigi D'Alessio aspetta di nuovo un figlio.?? Anna Tatangelo ha fatto bene a scappare più lontano possibile. - andreastoolbox : Gigi D'Alessio papà per la quinta volta, Denise Esposito aspetta un figlio dal cantante - zazoomblog : Per Gigi d’Alessio quinto figlio in arrivo? Lo scoop di Chi - #d’Alessio #quinto #figlio #arrivo? - startwoooork : In che senso gigi d'Alessio sta per diventare di nuovo padree -