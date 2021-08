Gigi D’Alessio, notizia sensazionale: fan commossi – FOTO (Di martedì 3 agosto 2021) Gigi D’Alessio si è fatto una nuova vita ed è noto, ma la notizia in arrivo è sensazionale: nessuno se l’aspettava Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) Una vera e propria bomba nel mondo del gossip: Gigi D’Alessio aspetta il suo quinto figlio. Dopo Claudio, Ilaria, Luca e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 agosto 2021)si è fatto una nuova vita ed è noto, ma lain arrivo è: nessuno se l’aspettava Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ??? (@chimagazineit) Una vera e propria bomba nel mondo del gossip:aspetta il suo quinto figlio. Dopo Claudio, Ilaria, Luca e L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zingarella_a : Pensando a come dire a mamma di Gigi D’Alessio presto papà di un figlio la cui madre non sarà Anna Tatangelo: il di… - FQMagazineit : Gigi D’Alessio diventa padre per la quinta volta: la nuova compagna Denise Esposito è incinta. E la Tantagelo “non… - iolanda_pitti : RT @leggoit: Gigi D'Alessio, diventa padre per la quinta volta: la fidanzata Denise è incinta - leggoit : Gigi D'Alessio, diventa padre per la quinta volta: la fidanzata Denise è incinta - ninakreuz : Non so se sono più sconvolta dal fatto che Gigi D’Alessio stia per avere un altro figlio a più di 50 anni con una r… -