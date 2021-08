Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo fotografati insieme ai loro nuovi compagni: ecco chi sono (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la rottura ufficializzata lo scorso anno, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno deciso di riprendere in mano la loro vita sentimentale. In queste ore il settimanale Chi ha fotografato entrambi gli artisti in compagnia dei loro nuovi compagni, lanciando anche una notizia importante: è infatti in arrivo per Gigi un quinto figlio (i primi tre avuti dalla prima moglie e il quarto avuto con Anna Tatangelo). Attualmente, come si vede in foto, il cantante è impegnato con Denise Esposito, ... Leggi su trashblog (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la rottura ufficializzata lo scorso anno,hanno deciso di riprendere in mano lavita sentimentale. In queste ore il settimanale Chi ha fotografato entrambi gli artisti ina dei, lanciando anche una notizia importante: è infatti in arrivo perun quinto figlio (i primi tre avuti dalla prima moglie e il quarto avuto con). Attualmente, come si vede in foto, il cantante è impegnato con Denise Esposito, ...

Advertising

U_fra : Gigi d'Alessio uno dei fautori della crescita demografica della Campania. - mutjlare : RT @indispettire: Ma perché gli uomini attivi parlano italiano e ci mettono l'inglese in mezzo senza contesto tipo 'mi sono cacato addosso,… - xsaransia : gigi d’alessio aspetta un altro figlio non da anna tatangelo e io penso ad andrea che ha solo fratellastri ?? - infoitcultura : Gigi D'Alessio, la nuova fiamma Denise è incinta: quinto figlio in arrivo per il cantante - infoitcultura : Gigi D’Alessio, notizia clamorosa: l’indiscrezione scatena il web -