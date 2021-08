Gigi D’Alessio diventerà papà per la quinta volta Anna Tatangelo ha un nuovo compagno (Di martedì 3 agosto 2021) Il settimanale “Chi” ha lanciato i gossip dell’estate: il cantautore avrà un altro figlio in autunno e la sua ex sta con Livio Cori. Che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non facessero più coppia si sapeva da tempo, che per il bene del loro Andrea, avessero tra loro un rapporto amichevole pure. Ma che il Leggi su people24.myblog (Di martedì 3 agosto 2021) Il settimanale “Chi” ha lanciato i gossip dell’estate: il cantautore avrà un altro figlio in autunno e la sua ex sta con Livio Cori. Chenon facessero più coppia si sapeva da tempo, che per il bene del loro Andrea, avessero tra loro un rapporto amichevole pure. Ma che il

Advertising

zazoomblog : Anna Tatangelo insieme al rapper e Gigi D'Alessio di nuovo papà - Rita50432255 : RT @Corriere: Gigi D’Alessio sarà papà per la quinta volta: la compagna Denise è incinta - GHERARDIMAURO1 : RT @ilgiornale: La giovane fidanzata di Gigi D'Alessio sarebbe incinta del cantante, mentre Anna Tatangelo esce allo scoperto con il fidanz… - ilgiornale : La giovane fidanzata di Gigi D'Alessio sarebbe incinta del cantante, mentre Anna Tatangelo esce allo scoperto con i… - superdrumm : Gigi D'Alessio diventerà papà per la quinta volta. Non dargliela mai. -