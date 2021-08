Gigi D'Alessio diventerà papà mentre Anna Tatangelo si dedica alla nuova fiamma (Di martedì 3 agosto 2021) Il settimanale 'Chi' pubblica lo scoop del mese: Gigi D'Alessio e la sua nuova giovanissima compagna, Denise Esposito sono in dolce attesa. Le immagini immortalano il famoso cantautore napoletano visibilmente emozionato mentre accarezza dolcemente il ventre della sua compagna: anche se per Gigi questo è il quinto figlio, le immagini rivelano una grande commozione. L'esclusiva del settimanale 'Chi' rende pubblica la felicità della coppia 'D'Alessio Esposito, che secondo la testimonianza di un'amica di Denise: "Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. E' ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 3 agosto 2021) Il settimanale 'Chi' pubblica lo scoop del mese:D'e la suagiovanissima compagna, Denise Esposito sono in dolce attesa. Le immagini immortalano il famoso cantautore napoletano visibilmente emozionatoaccarezza dolcemente il ventre della sua compagna: anche se perquesto è il quinto figlio, le immagini rivelano una grande commozione. L'esclusiva del settimanale 'Chi' rende pubblica la felicità della coppia 'D'Esposito, che secondo la testimonianza di un'amica di Denise: "Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. E' ...

