Gigi D'Alessio di nuovo papà: la sua giovanissima compagna sarebbe incinta (Di martedì 3 agosto 2021) Ormai è passato oltre un anno dalla fine della relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. I due cantanti, dopo averci riprovato a più battute, annunciarono sui social la loro separazione. Nonostante la rottura del rapporto, i due sottolinearono che tra loro ci sarebbe stata sempre una grande amicizia, anche per amore del figlio Andrea. Entrambi sono riusciti finalmente ad andare avanti, ritrovando la felicità insieme ai nuovi partner. La rivista Chi, infatti, li ha immortalati entrambi mentre si trovano in vacanza insieme alle rispettive dolci metà. Le foto esclusive saranno pubblicate nel prossimo numero di Chi in edicola domani 4 ...

