Advertising

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Ghoulam, nuova visita al ginocchio a Roma: l'esito del controllo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: ULTIME NM - Ghoulam, nuova visita di controllo a Villa Stuart: l'algerino col gruppo a Castel di Sangro - sscalcionapoli1 : Ghoulam, nuova visita di controllo a Villa Stuart: l’algerino sarà con il gruppo a Castel di Sangro… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ULTIME NM - Ghoulam, nuova visita di controllo a Villa Stuart: l'algerino col gruppo a Castel di Sangro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ULTIME NM - Ghoulam, nuova visita di controllo a Villa Stuart: l'algerino col gruppo a Castel di Sangro -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam nuova

Faouzi, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato nella giornata di martedì a Villa Stuart dal Professor Mariani. L'esito del controllo al ginocchio sinistro è stato positivo. Il ...Il ritorno in campo del terzino potrebbe essere più vicino di quanto si pensi Il Napoli può sorridere. Faouziha effettuato unavisita a Villa Stuart e come da programma sta seguendo l'iter riabilitativo. I risultati sono più che confortanti; stando a quanto riferito da Napoli Magazine il ...Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato nella giornata di martedì a Villa Stuart dal Professor Mariani. L'esito del controllo al ginocchio sinistro è stato positivo ...Buone notizie dall'infermeria per Luciano Spalletti. Come riportato dalla società, Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina ...