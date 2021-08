Ghoulam | buone notizie dalla visita di controllo al ginocchio Il comunicato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam buone

alfredopedulla.com

Mario Rui ha alternatoprestazioni e cali con tutti gli allenatori. Con Sarri se non si fosse infortunatonon sapevamo neanche se sarebbe entrato in campo. Gli è mancato sempre il ...Può essere ancora titolare dopostagioni in azzurro. Quest'anno si è espresso al di sotto ... per poterselo permettere c'è bisogno della cessione di, perché Mario resterà in azzurro '. ...Il Napoli, mai come in questo caso, dovrà fare una trasferta lampo, con i tempi che corrono, vista la pandemia che incombe. La squadra quest'oggi ...Gli ottimi risultati nelle amichevoli estive, con il grande tris rifilato al Bayern Monaco come fiore all'occhiello, non devono distogliere il Napoli da ciò che serve urgentemente per rinforzare la ro ...