Germania:Verdi vogliono ministero del Clima con diritto veto (Di martedì 3 agosto 2021) Il partito dei Verdi tedeschi vuole, nel caso di una partecipazione al governo, un nuovo ministero del Clima che abbia diritto di veto nell'eventualità di proposte di legge e misure non conformi all'...

Ultime Notizie dalla rete : Germania Verdi Germania:Verdi vogliono ministero del Clima con diritto veto Nei primi 100 giorni i Verdi vogliono attuare un "programma immediato" che preveda l'espansione e lo sveltimento delle procedure per la produzione di energia solare ed eolica, l'uscita dal carbone ...

Germania: Verdi propongono creazione di un ministero per la protezione del clima Per gli edifici pubblici, secondo i Verdi, ci deve essere una sorta di "obbligo solare", il 2 per cento della superficie deve essere messo a disposizione per legge a progetti di energia eolica, ...

