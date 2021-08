Germania: alluvioni, Scholz si aspetta danni per oltre 6 mld (Di martedì 3 agosto 2021) Il ministro delle Finanze e candidato alla cancelleria per i socialdemocratici Olaf Scholz si aspetta che i danni complessivi causati dall'alluvione supereranno i 6 miliardi di euro: lo ha detto a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 3 agosto 2021) Il ministro delle Finanze e candidato alla cancelleria per i socialdemocratici Olafsiche icomplessivi causati dall'alluvione supereranno i 6 miliardi di euro: lo ha detto a ...

