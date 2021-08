Genoa | ecco Sirigu | “L’obiettivo è partire umili A Torino ho lasciato il cuore”

(Di martedì 3 agosto 2021) “piùdel normale, perché abbiamo visto che giocare senza tifoseria è stato difficile. Dobbiamo pensare a raggiungere prima possibile la salvezza e poi ci concentreremo sul fare una buona stagione. Ogni storia è diversa, ogni squadra è un’avventura differente.è una realtà importante, dove hoil. Non lo rinnego ed è stato un onore indossare questa maglia. Un domani, finita la mia carriera, mi volterò indietro e, guardando dove ho giocato, non potrò che esserne soddisfatto”. Queste sono le dichiarazioni di Salvatore, ...

le sue dichiarazioni.- "Io mi sento portiere a prescindere. Poi le scelte fanno parte della nostra vita e non verranno mai messe in discussione. In ...il comunicato del, che ripercorre il palmares del calciatore: 'Salvatore Sirigu, laureatosi questa estate Campione d'Europa con la Nazionale, è un nuovo giocatore del. Oltre alla ...L'attaccante ex Genoa è il primo uzbeko della storia della Roma. Da Mkhitaryan a Nakata, da Pizarro a Vucinic, tanti sono stati gli unici giallorossi rappresentanti del proprio Paese ...Oggi, il Genoa ha ufficializzato l'ingaggio di Salvatore Sirigu che difenderà i pali del club più antico d'Italia nella prossima stagione. Il nuovo portiere ...