Gazzetta | senza rinnovo | Insigne sarebbe condizionato E alla prima prova sotto tono…

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 3 agosto 2021) Oggiarriva a Castel Volturno. Parlerà con Spalletti. Il nodo, ovviamente, è il. Scrive laL’impressione è che se non dovesse esserci l’intesa tra le parti, il capitano resterà lo stesso (…). Una condizione che, inconsciamente, potrebbe condizionarlo più di quanto si possa immaginare.sentirà di non avere più la fiducia del club,prestazionetono avvertirà ancora di più il peso della responsabilità (…). Lo scenario non apre all’ottimismo, ma i giorni di Castel di Sangro potrebbero passare ...