Gazzetta Mezzogiorno | parola a Ledi | la società che ha editato il quotidiano fino al 31 luglio |  Scelta dolorosa ma inevitabile

Advertising

Gazzetta_it : Jacobs e Tamberi, domani le premiazioni dei due campioni olimpici #tokyo2020 - ivanscalfarotto : Domani la Gazzetta del Mezzogiorno non uscirà. La Puglia è la regione in cui chiedendo “La Gazzetta”, l’edicolante… - HuffPostItalia : Im memoria di mio nonno pugliese che amava La Gazzetta del Mezzogiorno - baritoday : Stop alle pubblicazioni della Gazzetta del Mezzogiorno, la Ledi: 'Scelta amara e dolorosa, ma inevitabile'… - AttilaAzureRive : RT @HuffPostItalia: Im memoria di mio nonno pugliese che amava La Gazzetta del Mezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Mezzogiorno

'Né 'grave' né 'incomprensibile' la scelta della Ledi srl di restituire ladelalla Mediterranea spa, alla scadenza dell'affitto della testata, il 31 luglio scorso. Semmai una scelta amara e dolorosa, ma inevitabile visto che gli stessi curatori ...Circa 80.000 minori in Afghanistan hanno abbandonato le proprie case dall'inizio di giugno per sfuggire alle violenze che hanno interessato varie parti del Paese ed hanno adesso un "disperato" bisogno ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...FIRENZE, 03 AGO - Larissa Iapichino non parteciperà neanche ai Mondiali Under 20 di atletica leggera: il nome della figlia 19enne di Fiona May, stella emergente dello sport fiorentino nel salto in lun ...