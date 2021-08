Gazzetta: Eriksen ritrova l’Inter, ha già incontrato Marotta (Di martedì 3 agosto 2021) Christian Eriksen è tornato a Milano. Secondo quanto riporta la Gazzetta.it, il centrocampista danese è sbarcato stamattina in città ed ha già incontrato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. E’ la prima volta che Eriksen torna alla base dopo il malore del 12 giugno scorso, quando, durante Danimarca-Finlandia, il danese si accasciò al suolo per un arresto cardiaco per poi subire, giorni dopo, l’impianto di un defibrillatore. La Gazzetta scrive: “Eriksen non dovrebbe ripetere già oggi tutti gli esami cui era stato sottoposto in patria dopo il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 agosto 2021) Christianè tornato a Milano. Secondo quanto riporta la.it, il centrocampista danese è sbarcato stamattina in città ed ha giàl’amministratore delegato del, Beppe. E’ la prima volta chetorna alla base dopo il malore del 12 giugno scorso, quando, durante Danimarca-Finlandia, il danese si accasciò al suolo per un arresto cardiaco per poi subire, giorni dopo, l’impianto di un defibrillatore. Lascrive: “non dovrebbe ripetere già oggi tutti gli esami cui era stato sottoposto in patria dopo il ...

Advertising

Gazzetta_it : Inter, #Eriksen riabbraccia la squadra: ora gli esami diranno se giocherà ancora in A - napolista : Il centrocampista danese riabbraccerà presto la squadra. Se i test medici accerteranno la natura infettiva del prob… - Converted84 : @FabRavezzani1 Ehm, cosa dicevano le voci della mancata copertura assicurativa a proposito di Erikssen? - arlottoak : RT @NicoSpinelli8: Via Conte Via Lukaku Via Lautaro Via Skriniar Via Barella Via Bastoni Via Hakimi Confermati Handa Perisic e Brozo, Erik… - mr_kubra : RT @RiccardoDanna1: #Eriksen sta per tornare a Milano e potrebbe già farlo nelle giornata di oggi: andrà ad Appiano e poi un colloquio con… -