Gazzetta del Mezzogiorno Se chiude un giornale

(Di martedì 3 agosto 2021) In più, negli editoriali, sulla "del", ricorreva un'attenzione per nulla campanilista verso le problematiche di tutto il sud e più in generale dell'area mediterranea. Adesso, la ...

Advertising

ivanscalfarotto : Domani la Gazzetta del Mezzogiorno non uscirà. La Puglia è la regione in cui chiedendo “La Gazzetta”, l’edicolante… - Gazzetta_it : Warholm strepitoso: oro nei 400 ostacoli e nuovo record del mondo con 45”94 #Tokyo2020 - HuffPostItalia : Im memoria di mio nonno pugliese che amava La Gazzetta del Mezzogiorno - AngelaRiMattia : RT @SalvoUgliarolo: La sospensione della pubblicazione della “Gazzetta del Mezzogiorno” è un altro colpo ad un settore che da tempo ha biso… - PinoMeazza : RT @nonleggerlo: “La plenipotenziaria del #Chelsea Granovskaia ha deciso: #Lukaku sarà il loro centravanti. L’#Inter ha già rifiutato due o… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta del

... anche loro primatisti e addiritturamondo, non potevano nemmeno sognarsela. Perché ora Jacobs guadagnerà come un calciatore Ladello Sport invece punta più in alto e arriva a valutare ..."LaMezzogiorno" non è un quotidiano con 130 anni di vita, bensì un'istituzione territoriale ben più allargata delle due regioni di riferimento, la Puglia e la Lucania. Lo dimostrò all'inizio ..."Stava accadendo qualcosa di magico, lo capivamo. E a ogni allenamento, tutti i giorni, Sirigu e Acerbi ce lo facevano notare". Matteo Pessina è stato uno dei grandi protagonisti delle notti magiche d ...Nuove opportunità di lavoro per la provincia di Brescia, in gazzetta ufficiale sono stati pubblicati nuovi bandi di concorso validi per nuove assunzioni 2021, il bando pubblicato in particolare mette ...