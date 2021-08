Furti di auto e Vespe 50 Special con la tecnica del “cavallo di ritorno”. Sgominata gang nel Palermitano (Di martedì 3 agosto 2021) Furti di moto e auto con la tecnica del “cavallo di ritorno“. Un’associazione a delinquere finalizzata principalmente al furto di motorini, in particolare Vespe 50 Special, è stata Sgominata dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri, in provincia di Palermo. Dieci i soggetti, tutti residente nel quartiere di Brancaccio, raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Termini Imerese: due, ritenuti capi e promotori dell’organizzazione, sono finiti in carcere; cinque agli arresti domiciliari e per tre è scattato l’obbligo di presentazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021)di moto econ ladel “di“. Un’associazione a delinquere finalizzata principalmente al furto di motorini, in particolare50, è statadai carabinieri della Compagnia di Misilmeri, in provincia di Palermo. Dieci i soggetti, tutti residente nel quartiere di Brancaccio, raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Termini Imerese: due, ritenuti capi e promotori dell’organizzazione, sono finiti in carcere; cinque agli arresti domiciliari e per tre è scattato l’obbligo di presentazione ...

