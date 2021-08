FUJIFILM: Instax WIDE 300 celebra il grande formato analogico (Di martedì 3 agosto 2021) FUJIFILM Instax WIDE 300 è l’istantanea che riporta al sapore autentico dell’album dei ricordi, quello che si tramanda, un prezioso scrigno da cui attingere tracce e istanti emozionanti. Instax WIDE 300 è facile da utilizzare, anche grazie a un design ergonomico che restituisce una presa sicura, anche con una sola mano, ed è dotata di funzioni che incoraggiano allo scatto, istanti da imprimere su pellicola, senza paura di sbagliare inquadratura, luci e ombre Infatti, si potrà contare sul suo potente flash automatico, sulla regolazione automatica dell’esposizione e della luminosità, sulle pellicole di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 3 agosto 2021)300 è l’istantanea che riporta al sapore autentico dell’album dei ricordi, quello che si tramanda, un prezioso scrigno da cui attingere tracce e istanti emozionanti.300 è facile da utilizzare, anche grazie a un design ergonomico che restituisce una presa sicura, anche con una sola mano, ed è dotata di funzioni che incoraggiano allo scatto, istanti da imprimere su pellicola, senza paura di sbagliare inquadratura, luci e ombre Infatti, si potrà contare sul suo potente flash automatico, sulla regolazione automatica dell’esposizione e della luminosità, sulle pellicole di ...

Advertising

FotoEliteParma : #FotoElite NUOVA FUJIFILM MINI 40 (e 100.00) , il fascino della fotografia istantanea in un apparecchio dal design… - Webdgm1 : - smartmikeoffert : Fujifilm instax mini 9 Yellow Fotocamera per Stampe, Formato 62 x 46 mm ?? MINIMO STORICO! ? 49,90€ anziché 59,99€… - tuttoteKit : Recensione #Fujifilm Instax Mini Liplay: puro divertimento #FujifilmInstaxMini #InstaxMiniLiplay #tuttotek - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Fujifilm Instax Mini 9 Yellow Fotocamera per Stampe, Formato 62 x 46 mm, Giallo Prezzo… -