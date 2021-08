FS Italiane, disponibile l’edizione di agosto di La Freccia: un’estate a mille con Orietta Berti (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Emozioni e distrazioni su La Freccia di agosto per vivere la bella stagione all’insegna della serenità, senza perdere di vista la sicurezza e il bene comune. In copertina Orietta Berti, che racconta il suo nuovo momento d’oro. L’interprete emiliana è regina dell’estate, insieme a Fedez e Achille Lauro, con la hit mille che fa da apripista agli altri tormentoni della stagione firmati Boomdabash featuring Baby K, Ema Stokholma, Elettra Lamborghini, Noemi con Carl Brave. Ricco il ventaglio di proposte di viaggio, tra emozioni e meraviglie paesaggistiche: da Genova verso Levante tra i palazzi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Emozioni e distrazioni su Ladiper vivere la bella stagione all’insegna della serenità, senza perdere di vista la sicurezza e il bene comune. In copertina, che racconta il suo nuovo momento d’oro. L’interprete emiliana è regina dell’estate, insieme a Fedez e Achille Lauro, con la hitche fa da apripista agli altri tormentoni della stagione firmati Boomdabash featuring Baby K, Ema Stokholma, Elettra Lamborghini, Noemi con Carl Brave. Ricco il ventaglio di proposte di viaggio, tra emozioni e meraviglie paesaggistiche: da Genova verso Levante tra i palazzi ...

