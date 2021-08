Freaks Out: il nuovo artwork del film che sarà presentato a Venezia 2021 (Di martedì 3 agosto 2021) Gabriele Mainetti, il regista di Freaks Out, ha appena postato il nuovo artwork della pellicola che sarà presentata in concorso a Venezia 2021. Gabriele Mainetti, regista di Freaks Out, ha appena condiviso sui propri profili Instagram e Facebook uno splendido artwork del nuovo film: il suo secondo lavoro registico che sarà presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2021. Gabriele, assieme alla foto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) Gabriele Mainetti, il regista diOut, ha appena postato ildella pellicola chepresentata in concorso a. Gabriele Mainetti, regista diOut, ha appena condiviso sui propri profili Instagram e Facebook uno splendidodel: il suo secondo lavoro registico chein concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di. Gabriele, assieme alla foto ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Freaks Out – Nuovo poster per il film di Mainetti, in concorso a Venezia 78 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Freaks Out: il nuovo artwork del film che sarà presentato a Venezia 2021 - UniMoviesBlog : #Venezia78 Un nuovo poster da #FreaksOut, il film di #GabrieleMainetti - RBcasting : “I miei Freaks non vedono l’ora di sbarcare al Lido”. Gabriele Mainetti rivela il nuovo poster di “Freaks Out”, in… - SaraPugliese84 : #FreaksOut il nuovo attesissimo #film di #GabrieleMainetti sarà in concorso alla 78°esima edizione della Mostra del… -