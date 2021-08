Football americano, Europei 2021: Italia-Francia. Orario semifinale, tv, programma, streaming (Di martedì 3 agosto 2021) E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il grande evento del Football americano Italiano. Sabato 7 agosto, infatti, la nazionale Italiana se la vedrà contro la Francia nel proprio match di semifinale dei Campionati Europei 2021. L’attesissima sfida si giocherà sabato 7 agosto alle ore 21.00 allo stadio Garilli di Piacenza e andrà a definire quale tra le due squadre potrà accedere alla fase finale nel mese di ottobre. Le altre partite metteranno di fronte Finlandia-Svezia, Svizzera-Olanda, Austria-Serbia e Repubblica Ceca-Russia, mentre la ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il grande evento delno. Sabato 7 agosto, infatti, la nazionalena se la vedrà contro lanel proprio match didei Campionati. L’attesissima sfida si giocherà sabato 7 agosto alle ore 21.00 allo stadio Garilli di Piacenza e andrà a definire quale tra le due squadre potrà accedere alla fase finale nel mese di ottobre. Le altre partite metteranno di fronte Finlandia-Svezia, Svizzera-Olanda, Austria-Serbia e Repubblica Ceca-Russia, mentre la ...

