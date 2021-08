FOCUS – Alla scoperta di Kevin Zefi: l’irlandese che ha stregato l’Inter (Di martedì 3 agosto 2021) l’Inter stregata da Kevin Zefi Nei giorni scorsi l’Inter ha portato a termine l’acquisto di Kevin Zefi, talento 16enne dello Shamrock Rovers. I nerazzurri si sono aggiudicati il ragazzo battendo la concorrenza di Juventus e PSV e nella prossima stagione militerà nell’Under 18 nerazzurra per permettergli di abituarsi al calcio italico. Un’ala sinistra di piede destro che detiene il record di precocità come più giovane realizzatore (a 15 anni e 206 giorni) nella storia della League of Ireland, con la maglia dello Shamrock Rovers. Già protagonista con l’Under 15 dell’Irlanda, ha ... Leggi su intermagazine (Di martedì 3 agosto 2021)stregata daNei giorni scorsiha portato a termine l’acquisto di, talento 16enne dello Shamrock Rovers. I nerazzurri si sono aggiudicati il ragazzo battendo la concorrenza di Juventus e PSV e nella prossima stagione militerà nell’Under 18 nerazzurra per permettergli di abituarsi al calcio italico. Un’ala sinistra di piede destro che detiene il record di precocità come più giovane realizzatore (a 15 anni e 206 giorni) nella storia della League of Ireland, con la maglia dello Shamrock Rovers. Già protagonista con l’Under 15 dell’Irlanda, ha ...

