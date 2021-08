Flora Canto e il messaggio su Instagram per le neo-mamme | “Non siamo Wonder Woman”

Advertising

zazoomblog : Flora Canto come tornare in forma dopo il parto? Le sue parole - #Flora #Canto #tornare #forma #parto? - infoitcultura : Flora Canto e Enrico Brignano, genitori innamoratissimi: le prime dolcissime immagini con il figlio Niccolò - musical_it : Flora Canto ed Enrico Brignano di nuovo genitori: è nato Niccolò -

Ultime Notizie dalla rete : Flora Canto

è appena diventata mamma per la seconda volta, per l'occasione ha voluto condividere con i fan una situazione particolaree Enrico Brignano hanno dato alla luce Niccolò, il ..., diventata mamma per la seconda volta con la nascita del piccolo Niccolò , sfoggia con orgoglio ed entusiasmo le sue forme. Bellissima, sorridente e felice, la compagna di Enrico Brignano ...Flora Canto pubblica foto su Instagram e sfoggia con orgoglio le sue forme da neo mamma: "La pancetta ce l'abbiamo tutte".Flora Canto è diventata mamma per la seconda volta da pochi giorni, il parto lo scorso 20 luglio, e in tante le chiedono quando e come tornerà in forma. Sono le mamme che ammirano l’attrice moglie di ...