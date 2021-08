Firenze: prima le mette le mani al collo, poi le aizza contro il cane. La corsa al pronto soccorso (Di martedì 3 agosto 2021) I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a Firenze, dove era stata segnalata alla Centrale Operativa una lite in strada tra un uomo e una donna. Una volta sul posto, i militari hanno notato che la donna presentava delle escoriazioni al collo. Inoltre, aveva un vistoso ematoma all’altezza dello zigomo destro, un segno di un morso all’avambraccio sinistro e molteplici graffi a quello destro. Un’ambulanza l’ha trasportata al pronto soccorso. La prognosi è di 30 giorni per lesioni varie e frattura del setto nasale. Firenze, l’aggressione con le mani al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti a, dove era stata segnalata alla Centrale Operativa una lite in strada tra un uomo e una donna. Una volta sul posto, i militari hanno notato che la donna presentava delle escoriazioni al. Inoltre, aveva un vistoso ematoma all’altezza dello zigomo destro, un segno di un morso all’avambraccio sinistro e molteplici graffi a quello destro. Un’ambulanza l’ha trasportata al. La prognosi è di 30 giorni per lesioni varie e frattura del setto nasale., l’aggressione con leal ...

