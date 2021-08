Firenze | Mostra dell’Artigianato | bando per la selezione di 6 super designer La nuova frontiera

Leggi su firenzepost

(Di martedì 3 agosto 2021) L’obiettivo è quello di affidare allaInternazionaleil compito di siglare dal vivo un patto di alleanza e collaborazione fra artigiani econ il lancio di 6 progetti-bandiera made in MIDA, realizzati appositamente per il mercato, a testimonianza di quel processo di riqualificazione della, avviato in questi ultimi anni daFiera in partnership con istituzioni e associazioni L'articolo proviene daPost.