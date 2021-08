Finale Italia-Danimarca, Olimpiadi ciclismo su pista: orario, tv, programma, streaming inseguimento (Di martedì 3 agosto 2021) L’appuntamento è fissato per domani alle 11.06. Domani, sull’Izu Velodrome, l’Italia dell’inseguimento individuale di ciclismo su pista si giocherà l’oro olimpico. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni sono stati semplicemente strepitosi quest’oggi: piegata la Nuova Zelanda al termine di una semiFinale pazzesca e nuovo record del mondo di 3’42?307. L’asticella si alza perchè i prossimi avversari saranno i danesi. La Danimarca, infatti, sarà parte dell’atto conclusivo nonostante la sfida tra i campioni del Mondo e la Gran Bretagna non si sia conclusa a causa di un ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) L’appuntamento è fissato per domani alle 11.06. Domani, sull’Izu Velodrome, l’dell’individuale disusi giocherà l’oro olimpico. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni sono stati semplicemente strepitosi quest’oggi: piegata la Nuova Zelanda al termine di una semipazzesca e nuovo record del mondo di 3’42?307. L’asticella si alza perchè i prossimi avversari saranno i danesi. La, infatti, sarà parte dell’atto conclusivo nonostante la sfida tra i campioni del Mondo e la Gran Bretagna non si sia conclusa a causa di un ...

