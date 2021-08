Finale inseguimento a squadre (4 agosto, ore 11:06), l’Italia di Ganna sfida la Danimarca favorita per l’oro (Di martedì 3 agosto 2021) Filippo Ganna, campione del mondo a cronometro su strada nel 2020, a Tokyo non ha raggiunto una medaglia sostanzialmente per una questione di decimi di secondo su un percorso non certo adatto alle sue caratteristiche. Come per Elia Viviani (impegnato giovedì nell’omnium a difendere l’oro del 2016 a Rio), nella sua formazione la pista è InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 3 agosto 2021) Filippo, campione del mondo a cronometro su strada nel 2020, a Tokyo non ha raggiunto una medaglia sostanzialmente per una questione di decimi di secondo su un percorso non certo adatto alle sue caratteristiche. Come per Elia Viviani (impegnato giovedì nell’omnium a difenderedel 2016 a Rio), nella sua formazione la pista è InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

ItaliaTeam_it : RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOO! 3:42.307!!!!!!! ?? Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan s… - sportface2016 : +++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA.… - rtl1025 : ???? Alle Olimpiadi di #Tokyo2020 l'Italia è in finale per l'oro dell'inseguimento a squadre maschile di #ciclismo su… - PaoloCursi : RT @Eurosport_IT: 3:42.307 ?????? Capolavoro azzurro nell'inseguimento: accesso alla finale con il nuovo record del mondo! ???????? #HomeOfThe… - Luca80093108 : RT @Coninews: CHE SPETTACOLOOOOO! ???????????????????? Con un fenomenale ?? 3:42.307 Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonatha… -