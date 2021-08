Fifa, ufficiale la sanzione per Hayatou: squalifica di un anno (Di martedì 3 agosto 2021) Issa Hayatou è stato squalificato per un anno dalla Camera arbitrale del Comitato etico indipendente della Fifa, a causa della violazione dell’articolo 15 del Codice Etico. L’ex presidente del Caf e ad interim della stessa Fifa non avrebbe rispettato il cosiddetto ‘Dovere di Lealtà’; l’uomo avrebbe negoziato e concluso l’accordo contrattuale per la commercializzazione dei diritti media e marketing delle competizioni organizzate dalla Caf con la società Lagarde’re Sports tra il 2014 e 2017; il tutto, dunque, riconducibile in toto a danni d’immagine per l’organizzazione di riferimento, di cui ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Issaè statoto per undalla Camera arbitrale del Comitato etico indipendente della, a causa della violazione dell’articolo 15 del Codice Etico. L’ex presidente del Caf e ad interim della stessanon avrebbe rispettato il cosiddetto ‘Dovere di Lealtà’; l’uomo avrebbe negoziato e concluso l’accordo contrattuale per la commercializzazione dei diritti media e marketing delle competizioni organizzate dalla Caf con la società Lagarde’re Sports tra il 2014 e 2017; il tutto, dunque, riconducibile in toto a danni d’immagine per l’organizzazione di riferimento, di cui ...

