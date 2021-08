FIFA 22: Il calcio femminile sbarca nella modalità Pro Club (Di martedì 3 agosto 2021) Nell’incontro virtuale a porte chiuse tenutosi qualche settimana fa, lo sviluppatore della modalità Pro Club, Delaney Leatherdale, ci ha mostrato le novità che ritroveremo in FIFA 22. Gli aspetti sviluppati sono essenzialmente tre, il primo che ci è stato presentato riguarda un nuovo menu che permetterà di gestire in modo più approfondito la lobby pre partita. Oltre al classico invito degli amici ora sarà possibile cambiare velocemente sia l’host che il ruolo e la posizione preferita da ogni giocatore. Inoltre è possibile attivare o disattivare il VOIP in game molto facilmente. Il secondo aspetto mostrato è stata la crescita e lo ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 3 agosto 2021) Nell’incontro virtuale a porte chiuse tenutosi qualche settimana fa, lo sviluppatore dellaPro, Delaney Leatherdale, ci ha mostrato le novità che ritroveremo in22. Gli aspetti sviluppati sono essenzialmente tre, il primo che ci è stato presentato riguarda un nuovo menu che permetterà di gestire in modo più approfondito la lobby pre partita. Oltre al classico invito degli amici ora sarà possibile cambiare velocemente sia l’host che il ruolo e la posizione preferita da ogni giocatore. Inoltre è possibile attivare o disattivare il VOIP in game molto facilmente. Il secondo aspetto mostrato è stata la crescita e lo ...

