Fermato a Udine furgone con 19 immigrati irregolari

Leggi su udine20

(Di martedì 3 agosto 2021) La Polizia, impegnata in un servizio di contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare lungo la rotta balcanica, haintorno alle 6.45 unmodello Peugeot Boxer, con targa slovacca, uscito dall’autostrada al casello diSud e diretto verso il centro città. A bordo viaggiavano 19 stranieri, tutti maggiorenni originari del Bangladesh,in Italia. Il conducente è stato arrestato. Dalle prime verifiche, la Polizia ha accertato che i cittadini stranieri, provenienti dalla Bosnia, sono stati caricati sulin Slovenia, nei pressi di Lubiana, per fare ingresso in ...