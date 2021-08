Ferie in pericolo e quelle telefonate delle mogli: Maurizio Costanzo, lo sfottò ai ministri (Di martedì 3 agosto 2021) In tredici minuti, gli italiani hanno testimoniato a Tokyo di essere quelli che saltano più in alto al mondo e di quelli che corrono più veloci i cento metri, sempre al mondo. Sono state queste due clamorose, e a mio parere meritate vittorie, a farci montare la testa. Alla Camera dei Deputati la tirano lunga per far vedere che loro quest' anno non vanno in vacanza o ci vanno in ritardo. Non vogliamo essere secondi a nessuno nemmeno negli incendi e infatti è andata a fuoco mezza Sardegna e poi la Sicilia e, in queste ore, Pescara e la storica pineta dannunziana. Siamo i più veloci ad appiccare il fuoco in caso di dolo o a fare arrivare i vigili del fuoco, comunque? Ci abituiamo agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) In tredici minuti, gli italiani hanno testimoniato a Tokyo di essere quelli che saltano più in alto al mondo e di quelli che corrono più veloci i cento metri, sempre al mondo. Sono state queste due clamorose, e a mio parere meritate vittorie, a farci montare la testa. Alla Camera dei Deputati la tirano lunga per far vedere che loro quest' anno non vanno in vacanza o ci vanno in ritardo. Non vogliamo essere secondi a nessuno nemmeno negli incendi e infatti è andata a fuoco mezza Sardegna e poi la Sicilia e, in queste ore, Pescara e la storica pineta dannunziana. Siamo i più veloci ad appiccare il fuoco in caso di dolo o a fare arrivare i vigili del fuoco, comunque? Ci abituiamo agli ...

Advertising

TugnoliSandro : @ReginaNeraNera Però di la verità che quando copri i turni di coloro che sono in ferie il pericolo cala e se anche… - IyaCeres : Sappiamo tutti che quando Shy va in ferie il mondo è in pericolo... ?? - mamo75r : @_sogni_appesi @twittanto2 @Black300Joe @robersperanza Non vi sembra un filino strano continuare a dire che la prio… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferie pericolo Partire con il cane: tutto quello che c'è da sapere ... soprattutto quando si deve partire per le ferie estive. I cani che vivono nelle case degli ...Anche il cane non è esente dallo stress e percepisce i cambiamenti come potenziali fonti di pericolo . Non ...

Stellantis Melfi, problematico anche il trasporto dei lavoratori in stabilimento ... come ogni anno accade ad agosto, chiude i battenti alla produzione, va in ferie. Ma lo ...sulle strade mulattiere della Basilicata con le proprie auto con aggravio di costi a loro rischio e pericolo?", ...

Emergenza incendi in Sicilia: revocate le ferie al Corpo forestale Giornale di Sicilia Neymar in vacanza: il compagno di viaggio è…campione d’Europa | FOTO Neymar in vacanza, il brasiliano si gode le ferie. Il compagno di viaggio è speciale: un turista che non ti aspetti. La foto in barca.

Dimissioni di medici, ferie e riposi: il Pronto soccorso è sempre più in emergenza JESI - Ieri mattina un altro medico del Pronto soccorso ha salutato i colleghi e il primario, per lasciare il suo incarico a Jesi. Destinazione, l’ospedale di Rimini dove è ...

... soprattutto quando si deve partire per leestive. I cani che vivono nelle case degli ...Anche il cane non è esente dallo stress e percepisce i cambiamenti come potenziali fonti di. Non ...... come ogni anno accade ad agosto, chiude i battenti alla produzione, va in. Ma lo ...sulle strade mulattiere della Basilicata con le proprie auto con aggravio di costi a loro rischio e?", ...Neymar in vacanza, il brasiliano si gode le ferie. Il compagno di viaggio è speciale: un turista che non ti aspetti. La foto in barca.JESI - Ieri mattina un altro medico del Pronto soccorso ha salutato i colleghi e il primario, per lasciare il suo incarico a Jesi. Destinazione, l’ospedale di Rimini dove è ...