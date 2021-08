Federica Pellegrini | il messaggio di Matteo Giunta | “Mi hai fatto provare emozioni indimenticabili”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 3 agosto 2021) La campionessa azzurra ci hasognare e adesso si prepara a dire addio al nuoto: per lei si aprirà una nuova pagina di vita accanto al suo compagno, che le ha dedicato un bellissimo post su Instagramha dedicato un lungo post a. Unper ringraziarla di questo bel percorso lavorativo insieme che ha regalato all’allenatore tanta emozione. Così, per la prima volta,si apre in un pubblico e le ha dedicato bellissime parole in un post Instagram. Ha pubblicato, in particolare, ...