Federica Pellegrini, arriva la dedica del fidanzato Matteo Giunta (Di martedì 3 agosto 2021) La dedica di Matteo Giunta Già da tempo si mormorava che tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta ci fosse qualcosa di più di un rapporto d’amicizia. Entrambi hanno sempre schivato la domanda, fino a che lei nei giorni scorsi in conferenza stampa non ha confessato che sono una coppia da tempo. I due hanno sempre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 3 agosto 2021) LadiGià da tempo si mormorava che traci fosse qualcosa di più di un rapporto d’amicizia. Entrambi hanno sempre schivato la domanda, fino a che lei nei giorni scorsi in conferenza stampa non ha confessato che sono una coppia da tempo. I due hanno sempre L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Eurosport_IT : Niente ritiro: continueremo a vedere Federica Pellegrini (almeno) fino a novembre! ????????? #HomeOfTheOlympics |… - Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - ItaliaTeam_it : La quinta finale olimpica per Federica Pellegrini nei 200 sl. Immensa. ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - CorriereQ : Nuoto: Federica Pellegrini alla Napoli Regular Season 2021 in diretta su Sky Sport - solounastella : RT @AEmilyHP: ?ALDO MONTANO•FEDERICA PELLEGRINI•OSMANY JUANTORENA? Anche se una parte di me se ne è andata con voi,non finirò mai di ringr… -