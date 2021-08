“Farsi Comunità Educanti”, il documentario contro la povertà educativa (Di martedì 3 agosto 2021) Le voci di 40 protagonisti e le attività per una educazione di qualità nelle immagini girate dal 2018 al 2021, anche durante la pandemia, nel video-racconto di Fondazione Reggio Children e Agenzia di stampa Dire. Un racconto corale da quattro territori, Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo su strategie e azioni di contrasto alla povertà educativa, che hanno Leggi su 2anews (Di martedì 3 agosto 2021) Le voci di 40 protagonisti e le attività per una educazione di qualità nelle immagini girate dal 2018 al 2021, anche durante la pandemia, nel video-racconto di Fondazione Reggio Children e Agenzia di stampa Dire. Un racconto corale da quattro territori, Napoli, Palermo, Reggio Emilia e Teramo su strategie e azioni di contrasto alla, che hanno

