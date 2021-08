Fariba Tehrani sta ancora male: l’esperienza vissuta in ospedale (Di martedì 3 agosto 2021) Fariba Tehrani in ospedale: la mamma di Giulia Salemi racconta l’esperienza da incubo che ha vissuto. Problemi di salute dopo l’Isola dei Famosi. Fariba Tehrani (Foto: Isola dei Famosi)Non c’è pace per Fariba Tehrani da quando è sbarcata in Honduras per l’Isola dei Famosi. La naufraga, infatti, non ha sostenuto quasi nessuna prova fisica durante il reality a causa di un infortunio avvenuto nelle prime settimane. Ha sofferto spesso di tachicardia e respiro corto e una volta tornata in Italia, Fariba ha scoperto di avere anche due coste ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 agosto 2021)in: la mamma di Giulia Salemi raccontada incubo che ha vissuto. Problemi di salute dopo l’Isola dei Famosi.(Foto: Isola dei Famosi)Non c’è pace perda quando è sbarcata in Honduras per l’Isola dei Famosi. La naufraga, infatti, non ha sostenuto quasi nessuna prova fisica durante il reality a causa di un infortunio avvenuto nelle prime settimane. Ha sofferto spesso di tachicardia e respiro corto e una volta tornata in Italia,ha scoperto di avere anche due coste ...

