Fa prostituire il figlio con un prete in cambio di soldi, arrestati (Di martedì 3 agosto 2021) In cambio di denaro una madre avrebbe fatto prostituire, seppure via chat, il proprio figlio minorenne con un sacerdote di 63 anni. E’ accaduto tra Perugia, dove vive il prete, e il palermitano, dove vive la donna con il figlio minore. I due si sarebbero scambiati anche materiale pornografico tramite i social network. Il prete è finito in carcere per prostituzione minorile aggravata, mentre la madre del bambino è agli arresti domiciliari. Il parroco arrestato dai Carabinieri di Termini Imerese era “aduso a pratiche sessuali illecite” che ne rivelano “anche le sistematiche modalità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Indi denaro una madre avrebbe fatto, seppure via chat, il propriominorenne con un sacerdote di 63 anni. E’ accaduto tra Perugia, dove vive il, e il palermitano, dove vive la donna con ilminore. I due si sarebbero scambiati anche materiale pornografico tramite i social network. Ilè finito in carcere per prostituzione minorile aggravata, mentre la madre del bambino è agli arresti domiciliari. Il parroco arrestato dai Carabinieri di Termini Imerese era “aduso a pratiche sessuali illecite” che ne rivelano “anche le sistematiche modalità di ...

