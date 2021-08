Extra Viva! Festival 2021: dal futuro della ripartenza al new new journalism (Di martedì 3 agosto 2021) In attesa del Viva! Festival in Valle d’Itria, in Puglia, con tanti artisti musicali dal 5 all’8 agosto 2021, si sono svolti alcuni appuntamenti (l’1 e il 2 agosto) di Extra Viva!, un format di incontri, speech e dibattiti che si sono svolti nella stupenda Locorotondo e che hanno avuto l’obiettivo di creare connessioni tra diversi soggetti che guardano al futuro come occasione di costruzione di un mondo più sostenibile e condiviso. L’ospite del primo talk è stato lo scrittore Paolo Giordano che ha dialogato con Carlo Pastore (conduttore radiofonico) e Simonetta Sciandivasci (giornalista), ... Leggi su wired (Di martedì 3 agosto 2021) In attesa delin Valle d’Itria, in Puglia, con tanti artisti musicali dal 5 all’8 agosto, si sono svolti alcuni appuntamenti (l’1 e il 2 agosto) di, un format di incontri, speech e dibattiti che si sono svolti nella stupenda Locorotondo e che hanno avuto l’obiettivo di creare connessioni tra diversi soggetti che guardano alcome occasione di costruzione di un mondo più sostenibile e condiviso. L’ospite del primo talk è stato lo scrittore Paolo Giordano che ha dialogato con Carlo Pastore (conduttore radiofonico) e Simonetta Sciandivasci (giornalista), ...

Extra Viva! Festival 2021: dal futuro della ripartenza al new new journalism Wired.it Extra Viva! Festival 2021: dal futuro della ripartenza al new new journalism Prima dell'inizio del Viva! Festival con protagonista la musica e il territorio, nei due talk di Extra Viva! Festival si è discusso principalmente di comunicazione e informazione, due temi messi a dur ...

Viva Festival! Il racconto delle cose che cambiano oggi a Locorotondo Dall’1 all’8 agosto la città di Locorotondo diventa centro dedicato al concetto di innovazione, con un programma di approfondimenti sui temi del contemporaneo ...

